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Yeni Şafak’ın ardından… Bir gazeteden daha ‘Mehmet Şimşek’ eleştirisi

Yeni Şafak’ın ardından… Bir gazeteden daha ‘Mehmet Şimşek’ eleştirisi

22.06.2025 18:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yeni Şafak’ın ardından… Bir gazeteden daha ‘Mehmet Şimşek’ eleştirisi

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i faiz üzerinden hedef almasının ardından yine iktidara yakın Türkiye gazetesi faiz konusunda Şimşek’e yüklendi.

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik eleştirilerini sürdürüyor. 

Yeni Şafak’tan sonra yine iktidara yakın Türkiye gazetesi de faiz konusunda Mehmet Şimşek’e bayrak açtı. 

Gazetenin “Konutta yüksek faiz kıskacı” manşeti dikkat çekti.

Gazetenin haberine göre, yüksek faiz konutu derinden etkiledi ve yabancılar konut alımını bıraktı.

Haberde ise şu ifadeler yer aldı: 

“Yüksek faiz ortamı konut piyasasını da derinden etkiliyor. Alım talepleri erteleniyor, borca girerek ev sahibi olmak zor geliyor, müteahhitlerin yatırım iştahı kesiliyor, yabancı alıcı Türkiye’den vazgeçiyor, yerli konut alıcısı ise rotayı yurt dışına çeviriyor. Mevcut şartlar paradan para kazanmayı cazip kılsa da, uzun vadede problem oluşturacağı aşikâr. Sektör temsilcileri ekonomi politikalarında revizyon yapılması gerektiğini belirterek ‘Bu durum sürdürülebilir değil’ diyor.”


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