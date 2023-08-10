Yeni Şırnak Valisi Cevdet Atay kimdir? Cevdet Atay kaç yaşında, evli mi?

Yayınlanma: 10.08.2023 - 12:21

Güncelleme: 10.08.2023 - 12:21

Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Cevdet Atay, Şırnak'ın yeni valisi oldu. Cevdet Atay'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

CEVDET ATAY KİMDİR?



Cevdet Atay, 1973 senesinde Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladı. 2000 senesinde İİBF’yi bitirdi. Samsun Kavak, Isparta Aksu ve Kırşehir Çiçekdağı’nde Kaymakamlık vekilliği görevlerini yaptı. Çorum’un Oğuzlar, Malatya’nın Erguvan, Doğanşehir, Trabzon Çaykara ilçelerinde Kaymakamlık yaptı. İller idaresi Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğü ve Daire Başkanlıkları görevlerini yapan Sayın Cevdet ATAY, 1 Eylül 2018’de Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na atandı. Sayın Cevdet ATAY, 09 Haziran 2020 valiler kararnamesiyle Düzce Valiliği’ne atandı.



CEVDET ATAY EVLİ Mİ?

Cevdet Atay, Elçin Atay ile evlidir.