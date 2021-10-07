Yeni spor yasasında sona gelindi

07 Ekim 2021 Perşembe, 11:42

AK Parti, yeni spor yasası üzerindeki çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, spor yasası teklifini tüm siyasi partilerin görüşlerini alarak, spor kulüpleri ve federasyonlar ile görüşerek TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını söyledi. Özkan, "50-60 madde olmasını beklediğimiz bu düzenleme, demokratiklik sağlayacak. Kulüp yöneticileri ve federasyonların hesap verebilirliği hayata geçirilecek. Kulüpler ve şirketler denk bütçeyle yönetilecek" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özkan, DHA'ya yaptığı açıklamada, uzun zamandır kamuoyunun, spor camiasının, federasyonların beklediği yeni spor yasası teklifinde son aşamaya gelindiğini söyledi. Özkan, söz konusu düzenlemenin, tüm spor dallarını ve spor camiasını ilgilendirdiğini belirterek, "Uzun zamandan beri hazırlıklarımızı sürdürdüğümüz spor kulüpleri ve spor federasyonlarına ilişkin teklifimiz tüm spor dallarındaki spor kulüplerini içermektedir. Federasyonlardan spor kulüplerine, futbolculardan diğer spor dallarında faaliyet gösteren tüm sporcularımızı kapsamaktadır" dedi.

Spor kulüplerinin içinde bulunduğu mali sıkıntıya dikkat çeken Özkan, "Mevcut durumda borçları 25 milyarı aşmış olan bir spor camiasından bahsediyoruz. Bunların 17 milyarı bankalarla yapılandırılmış durumda. Diğer taraftaki bakiye borç ise hala spor kulüpleri ile alacaklar arasında devam eden ‘alacak-verecek’ meselesi olarak karşımızda durmaktadır. Borçlu olma durumu sadece dört büyükleri ilgilendiren bir sorun değil. Bazı örneklerde alt lig takımlarının 300 milyon lirayı aşan borçları bulunmaktadır. Bu noktada bütün spor camiasının da adeta ortaklaştığını görmekteyiz. Geçmişte, harcamaların kurallara bağlanması ve denetim noktasındaki eksikliklerle beraber yanlış uygulamalar neticesinde meselenin içinden çıkılmaz bir hal aldığı da bir vakadır" diye konuştu.

'KULÜPLER YÖNETİLEMEZ DURUMDA'

Kulüplerin yönetilemez hale geldiğini de aktaran AK Parti'li Özkan, "Mali açıdan ciddi borç yükü altındadır. Borç yükü altında sportif faaliyetler ve başarıya koşamayan bir spor camiası var. Düzenlemeyi hazırlarken tüm tarafları dinledik. Akademik dünyadan spor camiasına, başta 'Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP’nin yetkilileri ile meseleyi görüşerek, bu noktada bir temel uzlaşı noktasına vararak, tüm siyasi partilerin görüşlerini alarak, ortak bir noktada buluşmak üzere Türkiye’nin ortak aklı olan bir spor kulüpleri ve spor federasyonları kanun teklifini hazırlayarak Meclis Başkanlığı’na sunacağız" dedi.

Cahit Özkan, yapılacak düzenleme ile spor federasyonları ve spor kulüplerinin yapısını değiştireceklerini kaydederek, "Yapacağımız bu düzenleme sadece futbol federasyonunu, kulüplerini değil tüm spor dallarını, tüm spor kulüplerini ilgilendirmektedir. Yaklaşık 50 ile 60 madde arasında olmasını beklediğimiz bu düzenleme, demokratiklik sağlayacak. Yani federasyon ve kulüp seçimlerinde demokratik bir seçim usulü öngörüyor. Şeffaflık sağlayacak. Futbol camiasında sportif başarıyı önümüze getirecek olan verimliliği sağlayacak. Kulüp yöneticilerini ve federasyonların hesap verebilirliğini hayata geçirecek. Bu çerçevede, faaliyet gösteren kulüplerin ve şirketlerin 'denk' bütçeyle yönetilmesini sağlayacak. Bütün kulüpleri borçtan kurtarmak suretiyle yönetilebilir, sürdürülebilir istikrar içinde sportif başarılara, zaferlere koşan bir spor camiası inşa edilecek bu düzenleme ile" diye konutu.

Spor kulüplerine dernek tüzel kişiliğinden ayrı tüzel kişiliğin oluşturulması öngörüldüğüne dikkat çeken Özkan, "Spor kulüplerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tescille kurulmasını öngören bir düzenleme getirmeyi planlıyoruz. Spor kulüplerinin birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde bir üst kuruluş kurmalarına imkan tanıyoruz. Spor kulüplerinin zorunlu ve ihtiyari organlarının şekli, tescil aşamalarında aranacak şartlar, yöneticilerinde olması gereken nitelikleri belirlemekteyiz. Spor kulüplerinin birleşmesi ve mal varlığının devrinin yasal zemine kavuşturulmasını sağlıyoruz. Yapılacak işlemlere yani sporcu transferlerine ‘çekmece kontrat’ yerine kayıt dışılığı ortadan kaldırmak suretiyle denetim altına alınacak şeffaflık getiriyoruz" dedi.

AK Parti'li Özkan, menajerlik konusunda standartlık olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Fiili durumlarla işleyen bir süreçten bahsediyoruz. Menajerliğin ve futbolcu sözleşmelerinin şeffaflık ilkesi ışığında düzenlenmesini sağlıyoruz. Spor kulüplerine bağlı ekonomik kazanç elde etmeye imkan tanıyan müstakil spor anonim şirketlerinin oluşumunu yasal zemine kavuşturuyoruz. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin 'profesyonel şube' açabilmelerine olanak sağlanmaktadır. Spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin denetimini sıkı kurallara bağladık. Gerektiğinde bağımsız denetim kuruluşlarının da devreye alınabilmesi söz konusudur. Spor disiplini kapsamında hak mahrumiyeti cezası alanların üyeliklerinin resen sona ermesini düzenliyoruz. Spor kulüplerinde kurul üyesi olabilmek için belirli suçlardan mahkum olmama şartını getiriyoruz. Hangi şartlarla kurul üyesi olunabilir bunlar da yine düzenleme içeresinde yer alacak. Bütçe ve harcama ilkelerini belirliyoruz. Yöneticileri uğrattıkları zararlardan bizatihi şahsi mal varlıkları ile sorumlu tutuyoruz. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin borçlanması ve alacaklarını temlik etmesi belirlenen kriterler kapsamında sınırlanıyor."

CEZAİ YAPTIRIMLAR GELECEK

AK Parti Grup Başkan Vekili Özkan, düzenlemenin, spor camiasının beklediği çalışma olduğunu hatırlatarak, "Bu kanunda spor kulübü yöneticilerinin sadece mal varlığı açısından hukuki borçlarla değil aynı zamanda bir zarar söz konusu ise bu zararda diğer ceza kanunlarında suç sayılan ve yine bu kanunda suç sayılan herhangi bir eylemi işledikleri ortaya çıkarsa cezai müeyyideyi de gündeme getirecek bir yasa çıkacak ortaya. Bu cezalar idari ve hapis suçları kapsayacak. Bu düzenleme spor camiasının beklediği ve istediği bir yasa olacak. Suçlar tekrarlanırsa men cezası da olacak tabi" diye konuştu.





