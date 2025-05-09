Yeni süreçle ilgili dikkat çekici anket: Cumhur İttifakı seçmeni destekliyor mu?
Metropoll Araştırma, Cumhur İttifakı'nın desteği doğrultusunda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yürütülen yeni sürece dair dikkat çekici bir araştırma yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik ''Örgütün feshedildiğini duyursun'' çağrısının ardından başlayan ve Öcalan'ın DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmeler sonrasında PKK'ya 'fesih' çağrısı yapmasıyla gelişen sürece dair yeni bir araştırma yapıldı.
Metropoll Araştırma'nın yaptığı anket, 14-21 Mart 2025 tarihlerinde 26 ilde 1186 kişiyle CATİ (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirildi.
Yapılan ankette katılımcılara ''Abdullah Öcalan'la yürütülen yeni süreci destekliyor musunuz?'' sorusu soruldu.
Anket sonuçlarına göre; destekleyenlerin oranı yüzde 23,8 olurken, destekleyenlerin oranı 67,7 oldu. Fikrim yok/Cevap yok yanıtı ise yüzde 8,5 oldu.
CUMHUR İTTİFAKI SEÇMENİNDEN DESTEK ALMIYOR
Yapılan anketin sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın büyük ortakları AKP ve MHP seçmeni yürütülen süreci desteklemiyor. AKP seçmeni olduğunu ifade katılımcıların yüzde 32,1'i süreci desteklerken yüzde 57,7 desteklemediğini bildirdi. Diğer yandan MHP seçmeninin yüzde 36,1'i süreci desteklediği, yüzde 56,9'un ise desteklemediği kaydedildi.
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