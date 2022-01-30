Yeni Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın üç maaşlı çıktı

30 Ocak 2022 Pazar, 22:57

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yeni atanan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın üç yerden aylık toplam 136 bin 500 TL maaş aldığını kaydetti.

Aydın, Aralık 2017’den bu yana Tarım Kredi Kooperatifleri genel müdürlüğü yapan Fahrettin Poyraz’ın yerine atanmıştı.

Yavuzyılmaz, Eski AKP milletvekili Fahrettin Poyraz’ın yerine Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü görevine getirelen eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın aldığı maaş miktarını sosyal medyadan paylaştı.

Yavuzyılmaz ayrıca, Twitter paylaşımında yeni müdürün Turkcell Yönetim Kurulu üyeliğinden 56 bin TL, Ziraat Katılım Bankası Yönetim Kurulu başkanlığından 18 bin TL, Tarım Kredi Kooperatifleri genel müdürlüğünden ise 62 bin 500 TL aldığını kaydetti.

CHP’li vekil, kaynak olarak Turkcell 2021 yılı genel kurul toplantı tutanağı, Ziraat Katılım Bankası 2021 yılı genel kurul toplantı tutanağı ve eski genel müdür Fahrettin Poyraz’ın beyanını gösterdi.

Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şöyle:

AK Partili bürokrat Hüseyin Aydın bu kez de Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü oldu. Çoklu maaşları Turkcell YK aylık ücreti: 56.000TL Ziraat Katılım YK Başkanı aylık ücreti: 18.000TL Tarım Kredi Genel Müd. aylık geliri: 62.500TL Toplam güncel aylık geliri: 136.500TL

AK Partili bürokrat Hüseyin Aydın bu kez de Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü oldu.



Çoklu maaşları??



Turkcell YK aylık ücreti:

56.000TL



Ziraat Katılım YK Başkanı aylık ücreti: 18.000TL



Tarım Kredi Genel Müd. aylık geliri: 62.500TL



Toplam güncel aylık geliri:

136.500TL — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) January 30, 2022

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıya, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevinden alınan Hüseyin Aydın, Türkiye Varlık Fonu A.Ş’deki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden de alınmıştı.

Aydın'ın daha önceden de Turkcell'den 56 bin TL, Ziraat'ten 18 bin TL olmak üzere aylık toplam 74 bin TL aldığı ortaya çıkmıştı.

ESKİ BAŞKAN POYRAZ'IN DA '10 AYRI YERDEN MAAŞ ALDIĞI' İDDİASI

Poyraz yüksek maaş iddiası ile tartışma konusu olmuştu. İddia edilen 180 bin TL'nin dörtte biri oranında maaş aldığını kaydeden Poyraz, ayrıca yönetim kurulu başkanı olduğu kurumlardan Gübretaş'tan 12 bin TL, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal Yardım Vakfı'ndan da 5 bin 750 lira huzur hakkı aldığını açıklamıştı.