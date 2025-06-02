Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi ve uygulama tarihi için İçişleri Bakanlığı açıklamaları takip ediliyor. Peki, Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? 2025 trafik cezaları ne kadar oldu?

YENİ TRAFİK CEZALARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

TBMM Adalet Komisyonunda, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 29 Mayıs günü kabul edildi.

Sonraki aşama ise TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi olacak.

Teklifin, istisna tutulan maddeleri dışındaki tüm hükümleri, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren 2 ay sonra yürürlüğe girecek.

2025 YENİ TRAFİK CEZALARI NE KADAR?

Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 25000 TL

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 50.000 TL

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 150.000 TL

Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 150.000 TL

Aracı plakasız kullanma 46.000 TL

Polislerin uyarısına ve işaretlere rağmen kaçanlara 200.000 TL

Drift atma cezası 140.000

Ehliyetsiz araç kullanma cezası 40.000 TL

Emniyet kemeri takmama cezası 2.500 TL

Hız sınırını 6-10 km/sa aşanlara 2.000 TL

Hız sınırını 11-15 km/sa aşanlara 4.000 TL

Hız sınırını 16-20 km/sa aşanlara 6.000 TL

Hız sınırınız 21-25 km/sa aşanlara 8.000 TL

Hız sınırını 26-35 km/sa aşanlara 12.000 TL

Hız sınırını 36-45 km/sa aşanlara 15.000 TL

Hız sınırını 46-55 km/sa aşanlara 20.000 TL

Hız sınırını 56-65 km/sa aşanlara 25.000 TL

Hız sınrını 66 km/s’ten fazla aşan sürücülere 30.000 TL

Kırmızı ışıkta geçme cezası 10.000 TL / 15.000 TL / 20.000 TL

Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 140.000 TL

Takograf kartı kullanmayanlara veya manipülasyon yapanlara 75.000 TL

Hurdaya çıkarılmış aracı kullanmak 46.000 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanma 5.000 TL

Sahte plaka kullanma cezası 140.000 TL

Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama 90.000 TL

Takip mesafesine uymama cezası 5.000 TL

Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 150.000 TL

Sebepsiz el freninin çekilmesi, ani durması, kendi etrafında dönmesi 140.000 TL

Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46.000 TL