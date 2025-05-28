28 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla, Bilecik Valisi Şefik Aygöl Tunceli Valiliğine atandı. Peki, Yeni Tunceli Valisi Şefik Aygöl kimdir? Şefik Aygöl kaç yaşında, nereli? Şefik Aygöl'ün önceki görevleri neler?

ŞEFİK AYGÖL KİMDİR?

Şefik Aygöl, Batman’da doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladır. İlk ve orta öğrenimini Batman’da, lisans eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı Yüksek lisans eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşletme Bölümünde “Yönetim ve Organizasyon” alanında yaptı. 2001 yılında Siirt Kaymakam adayı olarak meslek hayatına adım atmış ve kamu yönetimi alanında kendini geliştirdi.

İngiltere Exeter Üniversitesi'nde bir yıl süreyle mesleki eğitim aldı ve bu dönemde akademik İngilizce eğitimine de katıldı Kariyerinde pek çok önemli görev üstlenen Aygöl, Türk idaresinin farklı alanlarında önemli katkılarda bulundu.

ŞEFİK AYGÖL KARİYERİ

Şefik Aygöl, kaymakamlık kariyerine 2004 yılında başlamış olup, Kütahya'dan Konya'ya, Erzincan'dan Şanlıurfa'ya kadar pek çok ilde görev yapmıştır. Akçakale’deki kaymakamlık görevinde, Suriye iç savaşının başlangıcında, Türkiye'ye sığınan Suriyeli mülteciler için önemli bir rol üstlenmiş ve 30 bin kişilik Akçakale Süleyman Şah Konaklama Merkezini kurarak yönetmiştir. Aygöl, Rize İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini de yürütmüş ve bu süreçte kültür, sanat ve sosyal projeler alanındaki başarılarıyla takdir edilmiştir. 2015 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü emrine atanarak Daire Başkanlığı görevini üstlenmiş, burada yerel yönetimlerle ilgili çeşitli eğitim ve seminer programları düzenlemiştir. 2020-2023 yılları arasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü görevini yürütmüş olan Aygöl, 2023 yılında Bilecik Valisi olarak atanmış, son olarak ise Tunceli Valisi olarak göreve başlamıştır.

Otlukbeli, Akçakale ve Rize illerinin fahri hemşerisi olarak kabul edilen Aygöl, aynı zamanda Türk İdareciler Derneği tarafından “Yılın İdarecisi” seçilmiş ve üstün başarı belgesi almıştır.