Yeni video: Peker aylar sonra ortaya çıktı

Uzun süredir sosyal medya hesabından paylaşım yapmayan ve video yayımlamayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
22 Şubat 2022 Salı, 23:28
Yeni video: Peker aylar sonra ortaya çıktı
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Youtube üzerinden yayımladığı videolarla ve attığı tweetlerle Türkiye’de aylarca gündemden düşmeyen  ve hakkında suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen Sedat Peker’den yeni görüntüler geldi. 

KORUMA KALKANI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in eşi ve çocuklarıyla bir parkı gezdiği görülüyor. Çevresindeki koruma kalkanı dikkat çeken Sedat Peker’in yaşadığı Dubai’de çekildiği düşünülen videolarında mutlu hali videoya da yansıdı.  Peker'in eşi Özge Peker videoları instagram hesabından paylaştı.

Görüntülerin ise ne zaman çekildiği bilinmiyor. Uzun süredir görüntüsü paylaşılmayan ve elinden internetinin alındığı iddiaları ile gündeme gelen Sedat Peker'in kayda alındığını ve bilerek selam verdiği görülüyor.


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