Falyalı cinayetiyle ilgili yeni gelişme: Tutuklanan Mustafa Söylemez, Sedat Peker'in akrabasıyla görüşmüş
Halil Falyalı cinayetiyle soruşturmasıyla ilgili Mustafa Söylemez'in KKTC'den İstanbul'da döndükten sonra Bakırköy'de Sedat Peker'in akrabası olduğu belirtilen Metin Süs ile görüştüğü kaydedildi.
Kumarhane patronu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili İstanbul’da gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 kişiden Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez’in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Mustafa Söylemez'in olay günü sabahında Kıbrıs'tan uçakla İstanbul'a indiği ve Bakırköy'de bulunan kahvaltı salonunda Sedat Peker'in akrabası ve adamı olduğu belirtilen Metin Süs'le görüştü.
Mustafa Söylemez'in ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'i aramak için Süs'ten telefonunu istediği ve ağabeyini arayarak bilgi verdiği belirtildi. Olayın ardından ilk gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in avukatının, Metin Süs'ü arayarak bilgilendirdiği kaydedildi.
Soruşturma kapsamında dün sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken, Ahmet Naim Memiş, Metin Süs ve Celal Birol adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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