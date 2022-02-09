Halil Falyalı'nın ölümüne ilişkin Sedat Peker'den dikkat çeken hamle
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı ve şoförünün dün akşam yaşamını yitirdi. Falyalı'nın ölümünün ardından Sedat Peker'den dikkat çeken bir hamle geldi.
Suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarındaki iddialar ile gündeme gelen Halil Falyalı'ya suikast düzenlendi. Konvoyuna pusu kurulan Halil Falyalı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Halil Falyalı'nın, KKTC'de uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğu iddia edilmişti.
POLİSTEN AÇIKLAMA
KKTC Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, Çatalköy’de 20 Temmuz Caddesi üzerinde bugün saat 19.00 sıralarında, Halil Falyalı’nın içinde bulunduğu araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucu, aracın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, olayda ağır yaralanan Halil Falyalı ise ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği aktarıldı.
PEKER'DEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE
Videolarında sıkça Halil Falyalı'nın ismini geçiren Sedat Peker, konuyla alakalı yaptığı hamle dikkat çekti.
Sosyal medyada suskunluğunu koruyan Sedat Peker, Yılmaz Özdil'in tweetini beğendi.
Yılmaz Özdil, Sedat Peker'le ilgili olarak "Tecrit etmeye çalışarak, sansürlemeye çalışarak, yok sayarak, müebbet hapisle filan meseleyi kapatmaya çalışıyorlar ama… Açıl susam açıl misali, sihirli mağaranın kapısını artık kapanmayacak şekilde araladı, kırk haramilerin sakladığı çalıntı hazine açığa çıktı!" ifadelerini kullandı.
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