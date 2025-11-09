Yeni yargı paketinde dolandırıcılığa yeni yaptırımlar: IBAN kullandırana hapis geliyor, SIM kart sınırı 3’e iniyor!

AKP ve Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı 11’inci Yargı Paketi, dijital çağın suç türlerine karşı yeni önlemler getiriyor.

Gelecek hafta Meclis’e sunulması beklenen paket; telefon ve internet dolandırıcılığı, sahte IBAN kullanımı, kripto varlık hesaplarının kötüye kullanımı ve çoklu SIM kart dolandırıcılığı gibi alanlarda yeni suç tanımları ve cezaları içeriyor.

İktidara yakın Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, başkasının banka veya kredi kartı bilgilerini, ödeme araçlarını ya da kripto hesaplarını kendi menfaati veya başkasının yararına kullananlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek.

"BANKA VE KRİPTO HESAPLARINA ÜÇ GÜNE KADAR ASKIYA ALMA YETKİSİ"

Ayrıca dolandırıcılık şüphesi durumunda banka ve kripto hesaplarına üç güne kadar askıya alma yetkisi, savcılara ise anında el koyma hakkı tanınacak.

Yeni paketle, çok sayıda SIM kart alarak dolandırıcılık yapanların önüne geçmek için bir kişi adına en fazla üç hat sınırı getirilecek. İşletmeciler, elektronik kimlik doğrulaması bulunmayan belgelerle abonelik açamayacak ve BTK tarafından belirlenen sınırın üzerindeki cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmeyecek.