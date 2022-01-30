Yeni Yaşam gazetesine erişim engeli

Yeni Yaşam gazetesinin internet sitesine erişim engeli getirildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Ocak 2022 Pazar, 09:24
Yeni Yaşam gazetesine erişim engeli
Abone Ol google-news

Yeni Yaşam gazetesinin “yeniyasamgazetesi2.com” alan adıyla yaptığı internet sitesine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kararıyla erişim engeli getirildi.

Gazeteden yapılan yeni duyuruda, ''BTK kararıyla erişim engeli getirilen sitemiz 'yeniyasamgazetesi3.com' adresiyle yeniden yayında'' ifadelerine yer verildi.

YENİ YAŞAM GAZETESİ

25 Mayıs 2018'de yayın hayatına başlayan Yeni Yaşam gazetesinin İmtiyaz sahibi Dr. Rıdvan Turan. Gazetenin yazarları arasında 40'a yakın isim bulunuyor.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler