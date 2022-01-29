Babacan'dan 'medya' genelgesine tepki: 'Ağlayarak günlüğüne yazacağı şeyler için Resmi Gazete'yi kullanıyor'

29 Ocak 2022 Cumartesi, 17:43

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Resmi Gazete’de yayınlanan “Basın ve Yayın Faaliyetleri” konulu genelgeye yaptığı sosyal medya paylaşımı ile tepki gösterdi.

Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Atamaları geçtim, bir de ağlayarak günlüğüne yazacağı şeyler için Resmî Gazeteyi kullanıyor. Hukuki karşılığı olmasa da Cumhurbaşkanlığı makamına yakışmasa da…"

Atamaları geçtim, bir de ağlayarak günlüğüne yazacağı şeyler için Resmî Gazeteyi kullanıyor. Hukuki karşılığı olmasa da Cumhurbaşkanlığı makamına yakışmasa da… https://t.co/tAQwl11jpI — Ali Babacan (@alibabacan) January 29, 2022

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede şu talimatlar verilmişti:

“Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinden sarsmaya yönelik açık veya örtülü faaliyetlere karşı Anayasa, kanun ve ilgili diğer mevzuatla düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek. Bu itibarla milli ve manevi değerlerimize uymayan yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayım faaliyetleri aracılığıyla aile kurumunu, çocukları ve gençliği hedef alan tehdit ve tehlikelerin yayılımının önlenmesi hususunda tüm kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi, yöneticiler tarafından sürecin titizlikle takibinin ve gereğinin yapılmasını önemle rica ederim.”