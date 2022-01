Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Basın ve Yayım Faaliyetleri genelgesi

30 Ocak 2022 Pazar, 04:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla önceki gece Resmi Gazete’de “Basın ve Yayım Faaliyetleri” genelgesi yayımlandı. Genelgede, “dijital dünyanın faydaları kadar tehlikelerinin de olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiği; aile, çocuk ve gençlerin ‘yanlış’ medya içeriklerinden korunmaları gerektiği” belirtildi. “Son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacak” denilen genelgede, “Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinden sarsmaya yönelik açık veya örtülü faaliyetlere karşı anayasa, kanun ve ilgili diğer mevzuatla düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek. Toplumun geneline hitap eden bu tür medya içeriklerinin özellikle aile, çocuk ve gençlerimiz üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla ulusal ve yerel medya organlarının tehdit ve tehlike oluşturan bu tür yapımlarına karşı ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tüm tedbirler gecikmeksizin alınacaktır” ifadeleri yer aldı.

"HER TARAFA ÇEKİLEBİLİR"

Genelgenin anayasadaki “Basın hürdür, sansür edilemez” ifadesine aykırı olduğunu vurgulayan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, “Bu resmen ‘Basın hür değildir ve sansür edilebir’ demektir. Tek taraflı bir genelgeyle, her tarafa çekilebilecek soyut ifadelerle, bu tip bir kısıtlama yapmak açıkça sansürdür” dedi. Bayraktutan, “Bunu kabul etmemiz mümkün değil. ‘Toplumun temel değerleri’ dediğiniz her tarafa çekilebilecek bir ifade. Aleyhinize her şeyi bu kapsama sokarak yasaklayıcı tedbirler alabilirsiniz. İstiyorlar ki özgür basının doğruyu söyleme çabaları engellensin. Bu genelgeyi yırtıp atmak gerekir” dedi.

"İŞ BUNA MI KALDI?"

Genelgeyi değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise “Hem cumhurbaşkanı hem de AKP iktidarı medyayı susturmak istiyor. Siyasetçileri, gazetecileri, akademisyenleri, öğrencileri susturmak istiyorlar. Türkiye’de doğalgaz sorununu hallettiniz, elektrik sorununu çözdünüz, yoksulluğu bitirdiniz, dövizin artmasını engellediniz de iş buna mı kaldı?” sorularını yöneltti.

İktidarın sadece kendine yakın yayınların yapılmasını istediğini belirten Özkoç, “Ne desin insanlar ‘Yaşasın Saray’ mı desinler? Sadece böyle şeyler mi yayımlansın? Türkiye’de sadece yandaş medya mı izlensin? Türkiye’de farklı fikirlerin izlenmesinde, konuşulmasında en büyük engel AKP iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan’dır” ifadelerini kullandı.

"RTÜK’E AÇIK TALİMAT"

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise sosyal medya hesabından “Özgürlükler ancak anayasada sayılan sebeplerle ve kanunla sınırlanabilir. Cumhurbaşkanı’nın böyle bir yetkisi yoktur. Temel haklarla ilgili Cumhurbaşkanı ne kararname ne de genelge çıkarma yetkisine sahiptir. Aksine sansür yasaktır. Ayrıca, genelge ile ifade ve basın hürriyetine müdahale edilmesi için RTÜK’e açıkça talimat verilmiştir” tepkisini gösterdi.