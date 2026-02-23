Yeni yıl Ankara’nın barajlarına can suyu oldu: Şubat ayı, geçen yılın toplamından daha fazla yağış getirdi

Ankara, 2025 yılının son aylarını su sorunuyla karşı karşıya geçirmişti.

Kurak geçen 2025 yılı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) eski yönetimlerinin sorumsuzlukları ve Devlet Su İşleri’nin (DSİ) sorun çözmek yerine tartışmaya girmesi sonucunda yurttaşlara susuzluk getirmişti.

Kurak geçen 2025 yılında, Ankara’nın barajlarına bir yıl boyunca yalnızca 182 milyon metreküp su girdi. Bu, 159 milyon metreküp suyun geldiği belirtilen 2007 yılından sonra Ankara’nın en kurak dönemi olarak kayıtlara geçti. 2026 yılı, Ankara’ya can suyu oldu. 2026 yılının ocak ayında Ankara’nın barajlarına toplam 55 milyon metreküp su girdi.

Şubat ayında ise henüz ayın sonu gelmemiş olmasına karşın 220 milyon metreküplük su miktarı başkentin barajlarına geldi. Bu miktarın, başkentin barajlarına geçtiğimiz yıl giren toplam su oranından fazla olması da dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl şubat ayında, Ankara’nın barajlarına yalnızca 11 milyon metreküp su girmişti. Bu yılın şubat ayında gelen yağış miktarı, geçen yılın aynı ayına göre 20 kat artış gösterdi.

KARGALI VE KESİKKÖPRÜ BARAJI TAMAMEN DOLDU

Ankara’nın barajlarının doluluk oranları da dikkat çekti. Akyar Barajı, yüzde 44 doluluğa ulaştı. Ankara’nın en yüksek kapasiteli barajı olan Çamlıdere Barajı yüzde 22 doluluğa sahip olurken, Çubuk 2 Barajı’nın yüzde 37 oranında dolduğu kaydedildi.

Eğrekkaya Barajı yüzde 46, Kavşakkaya Barajı yüzde 33, Kurtboğazı Barajı yüzde 30, Peçenek Barajı yüzde 21, Türkşerefli Barajı ise yüzde 5 oranında doldu. Kargalı ve Kesikköprü Barajı ise tamamen doldu. Böylelikle Ankara’nın toplam baraj doluluk oranı yüzde 26,45, aktif doluluk oranı ise yüzde 17,89 olarak belirtildi.