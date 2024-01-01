Yeni yıla Gürcistan’da girdiler, dönüşte Sarp Sınır Kapısı’nda uzun kuyruk oluşturdular

Yeni yıla Gürcistan’da giren yurttaşlar, dönüşte Sarp Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 01.01.2024 - 15:47
Yeni yıla Gürcistan’da girdiler, dönüşte Sarp Sınır Kapısı’nda uzun kuyruk oluşturdular
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Yılbaşı kutlamaları için Gürcistan’a geçen binlerce Türk vatandaşı dönüşte izdiham yarattı. Gürcistan Gümrüğü’nün içine sığmayan Türkler yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu.

Batum ve Tiflis’te yılbaşı rezervasyonları sebebiyle otelleri tamamı aralık ayının ortasında tamamen dolmuştu.

Bölgedeki seyahat acentelerinin Gürcistan’a düzenlediği bütün turlarda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. 

Gürcistan-Türkiye arasındaki Sarp Sınır Kapısı’nda pazartesi günü büyük yoğunluk oluştu.


Sarp sınır kapısı Gürcistan yılbaşı

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