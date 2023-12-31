Yeni yıla saatler kala Aydın’a kar yağdı

Yayınlanma: 31.12.2023 - 20:33

Güncelleme: 31.12.2023 - 20:44

Yeni yıla saatler kala Aydın Büyükşehir Belediyesi, mesai bitiminde Aydınlılara kar sürprizi yaptı. Atatürk Kent Meydanı’na yağdırılan yapay kar ile vatandaş eğlenceli dakikalar yaşadı. Kar köpüklerinin altında hatıra fotoğrafı çekilen yurttaşlar, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe en çok çocuklar sevindi. Aydın’da uzun yıllardır kar yağışı yaşanmazken Aydınlılar yapay kar makinalarıyla gerçekleştirilen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Halkın bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği etkinlik gece boyunca sürecek. Diğer taraftan Atatürk Kent Meydanı’ndaki havuzda da lazer ve ışık gösterisi düzenleniyor.

Vatandaşlar gönüllerince eğlendikleri etkinlik için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.