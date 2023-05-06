Yeni yurtlar yapılmıyor, var olan da yıkılıyor!

Yayınlanma: 06.05.2023 - 09:51

Güncelleme: 06.05.2023 - 09:51

Türkiye genelinde üniversite öğrencilerinin barınma sorunu yaşadığı kentlerin başında gelen İzmir’de krize çare bulunamıyor, eldeki tesisler de bir bir yıkılıyor. İzmir Konak’ta yer alan ve aynı zamanda Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Bölge Müdürlüğü olarak da kullanılan kız öğrenci yurdu depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılırken, kalabalık odalar, yemek, yol gibi sorunlar ve yüksek yurt ücretleri ile boğuşan öğrencilerin akıbeti de merak konusu oldu. Bir zamanlar gençlerin barındığı ancak şimdi molozlarla dolu alana yeni bir tesis inşa edilmediği takdirde yüzlerce üniversite öğrencisi mağdur olacak.



Konak Varyant’ta mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait 4 bloktan oluşan 4750 metrekare büyüklüğündeki devlet yurdunun yerine yenisinin inşası için herhangi bir adım atılmadığı gibi, başlayan yıkım çalışmaları da günler içerisinde hızla tamamlandı. Yaşanan gelişmeler, üniversitelerin yeniden örgün eğitime açılması beklenen Eylül ayında yeni bir barına krizi de kapıya dayandı.

İl genelindeki yurtlarda 16 bin öğrenci kapasitesi bulunan İzmir’de eğitim gören üniversite öğrencileri yeni eğitim döneminde okullarına döndüklerinde ya yurt bulamadığı için sokakta kalacak, ya da yüksek ev kiralarıyla mücadele edecek. Öğrencilerin geleceğini tehlikeye atan yurt sorunuyla ilgili konuşan Eğitim-Sen 3 İzmir No’lu Üniversiteler Şubesi Başkanı Ümit Akıncı, “Eylül’de bizi çok büyük bir kriz bekliyor. Pandemi sürecinde yeni yurtlar inşa edilerek hizmete açılması gerekiyordu” dedi.

AKINCI: ÖĞRENCİLER ÖZEL YURTLARA MECBUR KALIYOR

Konuya dair Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-Sen 3 İzmir No’lu Üniversiteler Şubesi Başkanı Ümit Akıncı şunları ifade etti: “Üniversitede yüzyüze eğitime ara verildi ve gençlerimizin büyük bölümü de ailelerinin yanına döndü. Şua anda İzmir’de il dışından gelen öğrencilerin büyük bölümü okullara gelmedi. Özel ve devlet yurtları boş durumda. Esas olarak Eylül ayında okullar açıldığında sorunu yaşayarak göreceğiz. Öğrencilerin mağduriyeti katlanarak artacak. Mevcut yurt kapasiteleri zaten üniversite okuyan gençlerimiz için yetersiz. Öğrencilerin bir süredir büyük problem yaşadığı barınma ihtiyacına yönelik kalıcı çözümler üretilmedi. Okullar açıldığında yükselen kiralar, yetersiz yurt kapasiteleri büyük bir krizi de beraberinde getirecek. Yıkılan eski yurt binasının olduğu alan rant değeri yüksek bir bölge. Umarız bir an önce yerine öğrencilere yetecek bir tesis inşa edilir ve tamamlanır. Pandemi sürecinde okullar kapalıyken, devletin elinde fırsat varken yeni yurtlar inşa edilerek hizmete açılması gerekiyordu. Merkezi hükümet öğrencilerin barınma sorunlarını çözecek planlamalar yapıyor mu bilemiyoruz. Yıkılan yurtların yerlerine yenisi yapılmadığı takdirde çok ciddi bir kriz yaşanacak. Devlet yeni yurtlar yapmadığı için öğrenciler özel yurtlara mecbur kalıyor. Ama bu da bir çözüm değil. Devlet yurtlarının kapasitesi yetersiz olduğundan öğrenciler birtakım cemaatlerin, vakıfların, gerici yapıların yurtlarına muhtaç oluyorlar ve bu durum da geleceklerini tehlike altına artıyor.”