Yeni zehirlenme faciası... Vaka sayısı 7'ye çıktı! Aralarında bir bebek de var...

Esenyurt’ta bir binanın bodrum katından yapılan ilaçlama nedeniyle bina sakinlerinden biri bebek 7 kişi zehirlendi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katına böcek ilacı atıldı. Yüksek dozda yapılan ilaçlama nedeniyle bina sakinlerinden biri bebek 7 kişi zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından aileden 7 kişiyi tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

ZEHİRLENENLERİN SAYISI 7’YE ÇIKTI

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner yaptığı açıklamayla zehirlenenlerin sayısının 7’ye çıktığını duyurdu.

Güner, “Esenyurt’ta bir binanın bodrum katında yapılan ilaçlama nedeniyle, aralarında 1 bebeğin de bulunduğu toplamda 7 vatandaşımız zehirlenme şüphesiyle etkilenmiştir.

Olay yerine süratle 5 ambulans, 1 UMKE aracı ve toplam 17 sağlık personeli yönlendirilmiştir.

Bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerimizin müdahalesinin ardından vatandaşlarımız hastaneye kaldırılmıştır.

Tüm vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyidir ve tedavileri sürmektedir” dedi.