Yeniçağ yazarına AKP'li vekile cinsel tacizden ceza

10 Ekim 2021 Pazar, 14:07

AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafının altına yapılan 'evlilik teklifi'yle tacizde bulunuldu. Zengin, teklifi yapan 70 yaşındaki Osman Dereli ile buna yorum yapan ve paylaşan gazeteci Kemal Vanlı'yı şikayet etti. Osman Dereli ile Kemal Vanlı hakkında cinsel taciz suçundan dava açıldı.

AKP'li Zengin tarafından 'cinsel taciz' suçuyla kendisine dava açılan Yeniçağ yazarı Kemal Vanlı, yaşanan bu süreci "Nasıl 'sapık' ilan edildim?" başlıklı yazısıyla bugünkü köşesine taşıdı.

Mahkemenin geçtiğimiz Salı günü kendisini 'cinsel taciz' suçundan mahkûm ettiğini belirten Vanlı, yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Bir gün 70 yaşındaki bir adam Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafının altına, tercihi Özlem hanıma bırakarak; evlenme veya flört teklif etti. Bu az rastlanır durum da bana bir takipçim tarafından iletilince; Özlem hanımın paylaşımı ve altındaki yorumun ekran görüntüsünü alarak ve bu garip evlenme teklifinin, üzerine, "hayat sürprizlerle dolu" yazarak takipçilerime duyurdum...

Bu arada; ben Tokat yerelinde çok etkili olan bir gazeteciyim ve Tokat milletvekili olmasından dolayı Özlem Zengin'i sıkça eleştiririm. Ulusal ve yerelde o kadar çok hata yaptı, partisine de kendisine de o kadar çok zarar verdi ve bu o kadar çok eleştirildi ki; artık Tokat'tan bırakın seçilmeyi bence aday gösterilme şansı dahi kalmadı.

Sanırım biraz da bu durumun kiniyle; milletvekili Zengin, kendisine yapılan teklifi, takipçilerime duyurmamı, "Kemal Vanlı bana cinsel tacizde bulundu" diyerek şikayet etti.. Ardından savcı buna iddianame yazdı... Finalde ise; hâkim beni cinsel tacizden suçlu buldu... İşte; bir insanın cinsel taciz gibi, hayatını karalayacak bir suçtan mahkûm edilmesi bu kadar kolay, bu kadar hızlı oldu...

Mahkemede anlattım; ben bir gazeteciyim. O adam evlenme teklif ettiyse de, cinsel tacizde bulunduysa da, bunun haber değeri var ve her gazeteci doğal olarak bunu alır yayınlar... Böylesine basit bir eylem cinsel taciz gibi insan hayatını lekeleyen bir suçla cezalandırılamaz... Ve daha bir çok şey anlattım ama; nafile... Neyse artık, bunun teselli edici bir yanı da var... Değil mi ama; ya adam evlilik teklifi değil de işlediği bir cinayetin görüntüsünü paylaşsa... Ben de bir gazeteci olarak bunu, "hayat sürprizlerle dolu" diye yazarak yayınlasaydım ne olacaktı?.. Bu şikâyet ve yargılamadaki mantığa göre; bu kez de cinayetten mahkûm olacaktım...

Suçlama da, iddianame de, karar da bana nedense, 'kanırta, kanırta' denebilecek kadar zorlama geliyor.. Ama yine de düşününce, "şikâyet eden yanılsa, savcı yanılmaz; savcı yanılsa, hâkim yanılmazdı" diyerek bu kararı kabullenmeye zorluyorum kendimi... Evet efendim durum bu.. Bir gün hiç yokken; cinsel tacizci bir sapık olduğunuz tescillenebilir... Çünkü; hayat hâlâ sürprizlerle dolu..."