Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: İkinci turda Erdoğan'a destek veririz demiştik, başımıza gelmeyen kalmadı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İkinci tura Kılıçdaroğlu ile Erdoğan kalırsa Erdoğan'a destek veririz demiştik ama başımıza gelmeyen kalmadı. Bu konuda rahatsızlıklar oluştu" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk oldu.
''BAŞIMIZA GELMEYEN KALMADI''
Daha önce yaptığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda Erdoğan'a oy verecekleri yönündeki açıklama hakkında konuşan Erbakan, söz konusu ifadelerin parti içinde tepki ile karşılandığını söyledi.
''Kılıçdaroğlu ile Erdoğan kalırsa Erdoğan'a destek veririz demiştik ama başımıza gelmeyen kalmadı'' diyen Erbakan, ''Bu konuda rahatsızlıklar oluştu. Biz böyle bir şey olsa bile Erdoğan'a destek olmayacağız deme noktasına geldik'' ifadelerini kullandı.
''DESTEKLEMEME YOLU HAYIRLI OLACAK''
Oluşan tepkinin ardından seçimlerin ikinci tura kalması halinde iki tarafa da oy vermeyeceklerini belirten Erbakan, ''Teşkilatlarımızdan ve üyelerimizden tepki geldi. Bu kadarını biz de beklemiyorduk. İki tarafı da desteklememe yolu daha hayırlı olacak'' diye konuştu.
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