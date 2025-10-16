Yeniden Refah Partisi ile Saadet Partisi zirvesi: 'İttifak gündeminizde mi?' sorusu yanıtlandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Heyetler arası başlayan görüşme, iki lider arasında baş başa görüşme ile devam etti. İki lider yapılan toplantı sonrası ortak basın açıklaması düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KARAR ALINDI"

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbakan, "Saadet Partisi ile seçim ittifakı gündeminizde mi" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Seçime daha çok zaman var. Türkiye'de şartlar gündem çok hızlı şekilde değişiyor. Siyasi aritmetik çok hızlı şekilde değişiyor. Bugünden ittifak yapalım veya yapmayalım demek doğru değil ama seçime yönelik olarak birlikte neler yapabiliriz? İki parti, seçim öncesi dönemde hem Meclis'te hem diğer alanlarda neler yapabiliriz? Bununla ilgili görüşmelerin daha sık ve yoğun şekilde devam etmesi noktasında bir karar alındı."

"MHP'DEN ÜYE OLARAK DAHA İLERİ SEVİYEDEYİZ"

"İmralı’ya teklifi ortaya atan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gitsin" söyleminin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın tepkileri sorulan Erbakan şunları söyledi:

"MHP kanadından gelen tepkileri anlamakta zorlanıyoruz. Bir defa, eğer İmralı'ya gidip görüşme yapmak bu kadar kötü bir şey ise, neden Sayın Bahçeli sürekli 'İmralı'ya gidilsin, görüş alınsın görüşme yapılsın' diyor aylardır. Kötü bir şey değilse, İmralı ile görüşmek gerekliyse, makul ise, uygun bir durumsa, öyleyse bu tepkileri neden veriyorsunuz? Bizim söylediğimiz gayet nezaket çerçevesinde Sayın Bahçeli'nin gidip bu görüşmeyi yapmasına yönelikti. Bununla ilgili ifadeleri ortaya koymak isterim. 'Küçük partiler' diyorlar ama biz Yeniden Refah Partisi olarak 652 bin üyeyle MHP'den üye olarak daha ileri seviyedeyiz. 31 Mart seçimlerinde de aldığımız yüzde 7'lik oy oranıyla, MHP'den daha yüksek bir oy aldık."

"AFLARLA İLGİLİ HALK OYLAMASINA BAŞVURULSUN"

Gündemki "af" konusunu da değerlendiren Erbakan açıklamasını şu cümlelerle tamamladı:

"Afla ilgili olarak Türk Kürt kardeşliği Milli Görüş'ün 50 senedir ortaya koyduğu bir tezdir. İslam kardeşliği, ümmet kardeşliği çerçevesinde Türkiye'de tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet anlayışı içinde beraberlik çok önemlidir. Bu noktada barış, kardeşlik ve dostluk olmasını istiyoruz. Silahların susması gerekiyor. Ama şehitlerimizin anısına halel getirecek, gazilerimizi üzecek, toplum vicdanına yara açacak bazı düzenlemelerin yapılmasının uygun olmadığını ifade etmek istiyorum. Sürecin sonunda yapılacak kanunlarla ilgili, çıkarılacak aflarla ilgili halk oylamasına başvurulsun. Milletin, şehit ailelerinin ve gazilerimizin onay vermediği bir adım atılmamış olsun."