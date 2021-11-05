Yeniden Sinematek’te 'ustalardan suç filmleri'
İzmir'de Kasım ayındaki “Yeniden Sinematek” gösterimlerinde usta isimlerin kült haline gelen suç filmleri yer alıyor. Her pazar İzmir Sanat’ta seyirciyle buluşacak filmler başyapıt niteliği taşıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi “Yeniden Sinematek” gösterimlerinde Kasım ayında “Ustalardan Suç Filmleri” temasıyla dört filmi İzmirli sinemaseverlerle buluşturacak. Fritz Lang’ın “Dr. Mabuse’nin Vasiyeti”, Alfred Hitchcock’un “39 Basamak”, Howard Hawks’ın “Derin Uyku” ve Akira Kurosawa’nın “Yüksek ve Alçak” filmleri izleyenlere gerilimli anlar yaşatacak. Filmler, İzmir Sanat’ta 19.00’da ücretsiz gösterilecek.
İNSANLIĞI YOK ETMEK ÜZERİNE
1933 Almanya-Fransa ortak yapımı “Dr. Mabuse’nin Vasiyeti” filmi, psikiyatri kliniğinde yaşayan bir adamın insanlığı yok etme üzerine kurduğu senaryoyu konu alıyor. Fritz Lang’ın yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosunu Thea Von Harbou, Fritz Lang, Norbert Jacques paylaşıyor. Rudolf Klein-Rogge, Otto Wernicke, Oscar Beregi Sr., Gustav Diessl gibi oyuncuların yer aldığı film, 7 Kasım Pazar günü sanatseverlerle buluşacak.
ADIM ADIM KURTULUŞ
Yönetmenliğini Alfred Hitchcock’un üstlendiği “39 Basamak” filmi, 48 saat içinde cinayet suçlamasından kurtulması gereken bir adamın hikayesini konu alıyor. John Buchan’ın kitabından uyarlanan filmin senaryosu Charles Bennet ve Ian Hay’e ait. Robert Donat, Madeleine Carroll, Lucie Mannheim gibi oyuncuların yer aldığı film 14 Kasım Pazar günü gösterilecek.
Kara film
Kara film türünün en etkileyici yapıtlarından biri olan “Derin Uyku” filmi, Reymond Chandler’ın aynı isimli romanından usta yönetmen Howard Hawks tarafından beyaz perdeye uyarlandı. Özel dedektif Philp Marlowe’un macerasını konu alan ABD yapımı filmde Humphrey Bogart, Lauren Bacall, John Ridgely gibi oyuncular yer alıyor. Film, 21 Kasım Pazar günü gösterime girecek.
Usta yönetmenden
Japon yönetmen Akira Kurosawa’nın “Yüksek ve Alçak” adlı filmi, yüksektekiler ile alçaktakiler arasındaki sınıf farklılığını anlatıyor. Usta yönetmen, klasik fidye hikâyesini dramatik bir zemine oturtarak etkileyici bir gerilim filmine imza atıyor. Evan Hunter’ın kitabından uyarlanan filmde Toshiro Mifune, Yutaka Sada, Tatsuya Nakadai gibi oyuncular yer alıyor. Film 28 Kasım Pazar günü izleyicisiyle buluşacak.
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