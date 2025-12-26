Yenidoğan Çetesi davası 4’üncü gününde görülmeye devam ediyor

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk edip haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olduğu ileri sürülen Yenidoğan Çetesi’ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı.

Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 61’e yükselmişti.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce adliyenin konferans salonunda görülen 7’inci duruşmasının görülmesine, 4’üncü gününde devam ediliyor.

DURUŞMAYA SEBGİS İLE BAĞLANDILAR

Duruşmaya, 6’sı tutuklu bir kısım tutuksuz sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşma, sanıkların yoklamalarının alınmasının ardından sanık avukatlarının savunmaları ile devam ediyor.