'Yenidoğan Çetesi' davasında 12'nci duruşma: Üye hakim dosyadan çekildi

Bakırköy 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fırat Sarı ve bazı tutuksuz sanıkların yanı sıra müşteki Mehmet Hanifi Kaya ile taraf avukatları katıldı.

ÜYE HAKİM DOSYADAN ÇEKİLDİ

Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme başkanı, yeni görevlendirilen üye hakimin dosyadan çekilmek istediğini söylemesi üzerine, talebin üst mahkeme olan 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce uygun görüldüğünü belirtti. Mahkeme başkanı dosyadan ayrılan üye hakim yerine Bakırköy Adalet Komisyonu'nca yeni bir üye hakim atandığını söyledi.

"BEN MAAŞLI BİR ÇALIŞANIM"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ali Dirik, “Başhekim olarak 22 aydır tutukluyum. Niye tutukluyum? Rapor gelmedi, rapor geldi, üst kurul beklendi, sonra ertelendi. Ben bir yıl daha mı yatacağım? ATK raporlarını eleştirmekle beraber katılıyorum, aralarında çelişki yok. Ben Fırat Sarı’ya işletmeyi devretmedim, öyle bir yetkim yok. Ben hastane sahibine üç ay öncesinde söyledim ama hastane sahibi ‘Ben üç ay daha çalıştıracağım’ dedi. Benim böyle bir yetkim yok, ben maaşlı bir çalışanım. Ben başhekim olarak içerideyim. Diğer arkadaşlar adli kontrollerinin kaldırılmasını istiyor. Biz daha cezaevinden çıkamadık" dedi.

'SUÇLARIN HİÇBİRİNİ KABUL ETMİYORUM'

Tutuklu sanık Çağla Durmuş, “Karaduman bebekle ilgili görevimin tüm gerekliliklerini yerine getirdim, mesajlarda da var. Artık gerçekten dayanacak gücüm kalmadı. Suçların hiçbirini kabul etmiyorum. En azından tutuksuz yargılanmayı ya da bütün adli kontrolleri talep ediyorum" dedi.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMI TALEP EDİLDİ

Savcı duruşmada, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.