Yenidoğan çetesi mağdurlarından Dilber Kartal: ‘Fırat Sarı yüzünden çocuğum engelli’

Sanıkların haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olmakla suçlandıkları yenidoğan çetesi davası sürerken yeni iddialar ortaya çıkıyor. Davada adı geçen hastanelerden olan Reyap Hastanesi’nde bebeğinin engelli kaldığını iddia eden Dilber Kartal şikâyetçi olmasına karşın 10 aydır dosya soruşturma aşamasında. Cumhuriyet, Kartal ve avukatı Oğuzhan Çifçi ile konuştu.

Kartal, “Erken doğum yaptım. Çocuğum 34 haftalık doğdu. Sadece ciğerlerinin gelişmediği söylendi. Küveze götürülmesi gerekiyordu biz de başka hastane için ambulans çağırdık. Ambulanstaki kişiler istediğimiz hastaneye götürmek yerine Reyap Hastanesi’ne götürdü” dedi.

“Çocuk günden güne kilo veriyordu” diyen Kartal, “Çocuğa kateter açmışlar. Haberimiz yok. İki, üç gün sonra ‘Çocuğun ölüyordu’ dediler. Daha sonra başka hastaneye götürmek istedik diğer hastaneler ‘Hangi hastaneye yattıysa oraya götürün’ dedi” ifadelerini kullandı. Dilber Kartal, “Hastaneden çıkartmak istediğim zaman Fırat Sarı, ‘Al götür ama ölürse karışmam’ dedi. İyi oluyor, düzeliyor sanıyoruz. Çocuk bir deri bir kemik kalmış. Şu an benim çocuğum yüzde 99 engelli. Önceden erken doğum yaptığım için mi böyle oldu diyordum. Diğer annelerle görüştüm onların da çocukları bu şekilde. Şikâyetçi oldum, Çocuğumun hayatı çalındı” diye konuştu. Avukat Çifçi ise şöyle konuştu: “Şu an soruşturma aşamasındayız. Bu aşamada bu tip davalarda yaptırım uygulanabilmesi için bir üst kurumdan Sağlık Bakanlığı’ndan izin alınması gerekiyor. Şu anda soruşturma izni için savcılık tarafından en son görüştüğüm kadarıyla başvuruda bulunuldu. Yanıt bekleniyor. Soruşturma izniyle yanıt geldikten sonra savcılık, bir iddianame düzenler diye düşünüyoruz. Çünkü ortada kuvvetli bir suç şüphesi var. Tedavi evrakları var.”