Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni gelişme: İddianame kabul edildi

İstanbul'da "Yenidoğan Çetesi" davasını açan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in ölümle tehdit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında Mustafa Kemal Zengin’in de olduğu 13 kişi hakkında dava açıldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ: 100 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Kabul edilen iddianameyle şüpheliler, “Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs”, “Suç işlemek amacıyla silahlı Örgüt Kurma”, “Var olan yada varsayılan suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla Kişi ile birlikte Tehdit” ve “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlarından yargılanacak.

Davanın ilk duruşması Bakırköy 21.Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

Hazırlanan iddianamede Mustafa Kemal Zengin, Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler’in ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’, ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak’, ‘yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs’, ‘var olan ya da varsayılan suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişi ile birlikte tehdit’, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli istihbarat Teşkilatı Kanunu’na muhalefet suçu, ‘ruhsatsız silah taşıma ya da bulundurma’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçlarından 48 yıldan 100 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.