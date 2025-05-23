Yenidoğan Çetesi'yle gündeme gelen Avcılar Hospital satışa çıkarıldı

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ve kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak anılan sağlık skandalı, sağlıkta özelleştirmenin yarattığı tehlikeleri bir kez daha gözler önüne sermişti. Aralarında Avcılar Hospital’ın da bulunduğu 23 özel hastane, bebek acil hastalarını kamu hastanelerinden özel hastanelere yönlendirerek yanlış tedavi ve ilaç yolsuzluklarıyla en az 10 bebeğin ölümüne neden olan bir çeteyle ilişkilendirilmişti.

Olayın ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bu hastanelere kayyım atamıştı.

Bu hastanelerin kamulaştırılma çağrılarına kulak tıkayan iktidar, kamuoyunda "katliamın sembolü" haline gelen hastaneleri yeniden özelleştirme yoluna gitti. TMSF, Avcılar Hospital’ı 768 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. Satış ilanı Resmi Gazete'nin 23 Mayıs 2025 tarihli sayısında yayımlandı. İhalenin 2 Temmuz’da yapılması planlanıyor.

Kayyım atanan diğer özel hastanelerin de önümüzdeki dönemde satışa çıkarılması bekleniyor.

ÖZEL HASTANE ZİNCİRLERİNE Mİ GİDİYORLAR?

Satış kararına dair dikkat çekici bir iddia da kulislerden geldi. Nefes Gazetesi yazarı Nuray Babacan, büyük hastane zincirlerinin bu satışlara talip olduğunu yazdı. Babacan’ın aktardığına göre, hissedarların satışa onay vermesi ve dava süresince hak iddia etmeyeceklerine dair taahhüt vermeleri isteniyor. Satış sonrası devir bedelinin ise davalar sonuçlanana kadar bankada bloke edilmesi planlanıyor.