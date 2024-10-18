Yenidoğan skandalında adı geçen hastanenin camında 'pes dedirten' görsel!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22’si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı ‘Yenidoğan Çetesi’ hakkındaki iddianamede yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı öğrenildi. Hastane skandalında Bağcılar’daki hastanenin camında ‘Yenidoğan dostu hastane’ yazılı görsel dikkat çekti.

Yenidoğan skandalında adı geçen hastanenin camında 'pes dedirten' görsel!
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İHA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 16:57

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22’si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı 'Yenidoğan Çetesi' hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıktı.

Hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi’nin geçen eylül ayında, Bağcılar Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi’nin ise geçtiğimiz mayıs ayı itibarıyla herhangi bir faaliyette bulunmadığı öğrenildi.

‘YENİDOĞAN DOSTU HASTANE’ YAZILI GÖRSEL DİKKAT ÇEKTİ

Skandalların yaşandığı hastanelerden biri olan Bağcılar Medilife Hastanesi'nin camına yapıştırılmış reklam görseli üzerinde ‘Yenidoğan dostu hastane’ yazdığı, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi’nin ise camına asılışmış kağıt üzerine el yazısıyla "Hastane kapalıdır" yazdığı görüldü.

Öte yandan iki hastanenin bahçesinde bulunan güvenlik kulübelerin de kimsenin olmaması dikkat çekerken, hastanenin girişinin ise dubalar ile kapatıldığı görüldü.


Etiketler: #Hastane #Yenidoğan çetesi #yenidoğan

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