Sultangazi'de inşaat alanındaki konteynerde yangın!

Sultangazi'de inşaat alanında bulunan şantiyedeki konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sultangazi'de inşaat alanındaki konteynerde yangın!
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AA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 13:09

50. Yıl Mahallesi'ndeki şantiyede işçilerin konakladığı 3 katlı konteynerin en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında konteynerlerde hasar oluştu.


Etiketler: #Sultangazi #inşaat #şantiye #Yangın

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