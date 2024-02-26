Yenikapı-Atatürk metrosunda arıza: Yürüyen merdiven ters yöne hareket etti

Yayınlanma: 26.02.2024 - 11:23

Güncelleme: 26.02.2024 - 11:23

İstanbul’da sabah saatlerinde işe gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, metro sürprizi yaşadı. Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattında bozulan metro nedeniyle insanlar yolda kaldı. Davutpaşa Metro İstasyonu’ndan çıkmaya çalışan vatandaşların bindiği yürüyen merdiven bir anda ters gitmeye başladı.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Davutpaşa ve Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Seferler yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından normale döndü.