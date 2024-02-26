Yenikapı-Atatürk metrosunda arıza: Yürüyen merdiven ters yöne hareket etti
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında sabah saatlerinde yaşanan arıza, yoğunluğa neden oldu. Davutpaşa istasyonundan çıkmaya çalışan yolcular, yürüyen merdivenin bir anda ters yöne hareket etmesiyle neye uğradığını şaşırdı.
İstanbul’da sabah saatlerinde işe gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, metro sürprizi yaşadı. Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattında bozulan metro nedeniyle insanlar yolda kaldı. Davutpaşa Metro İstasyonu’ndan çıkmaya çalışan vatandaşların bindiği yürüyen merdiven bir anda ters gitmeye başladı.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Davutpaşa ve Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
Seferler yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından normale döndü.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan' arşivi ortaya çıktı
- İşçiler toprak altında kaldı!
- Steve Jobs'un 'bira testi' ortaya çıktı
- 'Balıkesir'in iradesi böyle çalındı'
- Akşener'e zehir zemberek sözler
- 'Evet, size kaybettireceğiz'
- ‘Adam taşıyorlar’ iddiası
- ‘Ben 3 yıldır yapıyorum, nerede yaşıyorsunuz?’
- AKP'nin 'Pirus zaferi' gün yüzüne çıkıyor
- Arda Güler'in büyük talihsizliği