Yenikapı-Atatürk metrosunda arıza: Yürüyen merdiven ters yöne hareket etti

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında sabah saatlerinde yaşanan arıza, yoğunluğa neden oldu. Davutpaşa istasyonundan çıkmaya çalışan yolcular, yürüyen merdivenin bir anda ters yöne hareket etmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

İHA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 11:23
Yenikapı-Atatürk metrosunda arıza: Yürüyen merdiven ters yöne hareket etti
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İstanbul’da sabah saatlerinde işe gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, metro sürprizi yaşadı. Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattında bozulan metro nedeniyle insanlar yolda kaldı. Davutpaşa Metro İstasyonu’ndan çıkmaya çalışan vatandaşların bindiği yürüyen merdiven bir anda ters gitmeye başladı. 

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Davutpaşa ve Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. 

Seferler yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından normale döndü.


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