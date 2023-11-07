Yayınlanma: 07.11.2023 - 09:43

Güncelleme: 07.11.2023 - 09:46

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı bu sabah kapatıldı. Seferlerin durdurulmasının ardından gözler "İstanbul'da metro neden kapatıldı ve ne zaman açılacak?" sorusuna çevrildi. Peki, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı neden kapalı? M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ne zaman açılacak?

YENİKAPI-HACIOSMAN METRO HATTI NEDEN KAPALI?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabındna yaptığı açıklamada:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.