Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı neden kapalı? M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ne zaman açılacak?
İstanbul'un en işlek metro hatlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bazı duraklar kapatıldı. Peki, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı neden kapalı? M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ne zaman açılacak?
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı bu sabah kapatıldı. Seferlerin durdurulmasının ardından gözler "İstanbul'da metro neden kapatıldı ve ne zaman açılacak?" sorusuna çevrildi. Peki, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı neden kapalı? M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ne zaman açılacak?
YENİKAPI-HACIOSMAN METRO HATTI NEDEN KAPALI?
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabındna yaptığı açıklamada:
"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
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