Yenikapı Sahili'nde ilginç anlar... Düşen telefonunu almaya çalışırken kayalıklara sıkıştı, 2.5 saat sonra kurtarıldı
Fatih Yenikapı Sahilinde yürüdüğü sırada bir kişi elindeki telefonunu kayalıkların arasına düşürdü. Yabancı uyruklu kişi telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkıştı. İtfaiyenin 2.5 saatlik çalışması sonucu kurtarılan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yenikapı Sahili Miting alanı yakınlarında dün akşam saatlerinde yürüyüş yapan yabancı uyruklu bir kişi telefonunu kayalıkların arasına düşürdü.
17 yaşındaki İranlı genç düşen telefonunu almak istediği sırada kayalıkların arasına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler kayalıkların arasına sıkışan genci çıkarmak için uzun süre uğraştı. Çalışmalar sırasında sahildeki kayalar bulunduğu yerden kaldırıldı.
2.5 SAAT SÜRDÜ
Kayalıkların arasına sıkışan genç itfaiye ekiplerinin 2.5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralanan genç sedyeye alınarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.
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