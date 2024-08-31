Starlink tüm telefonlara ücretsiz acil durum hizmeti sunacak

Yayınlanma: 31.08.2024 - 07:10

Güncelleme: 31.08.2024 - 07:10

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor. SpaceX'in alçak dünya yörüngesindeki Starlink uydu sayısı 6 bini aşarken, şirketin 12 bin Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirme izni var.

ACİL DURUM HİZMETİ TAMAMEN ÜCRETSİZ OLACAK

Donanımhaber'de yer alan ayrıntılarda Starlink'in, dünyanın en ücra köşelerine bile ulaşan ücretsiz bir acil durum iletişim ağı kurma hedefiyle büyük bir adım attığı aktarılıyor. Bu yenilikçi hizmet sayesinde, doğal afetler, savaşlar veya diğer kriz durumlarında iletişim kopuklukları yaşayan milyonlarca insan, hayati öneme sahip mesajlarını güvenilir bir şekilde iletebilecek.

Elon Musk, SpaceX’in yeni hücresel Starlink teknolojisinin, acil durumlarda tüm telefonlara ücretsiz hizmet sunacağını açıkladı. Musk’ın açıklamasına göre, Starlink’in acil durum hizmetleri, kullanıcıların ödeme yapmadan telefonlara acil çağrı yapabilmelerini sağlayacak.

Starlink, uydular aracılığıyla mobil telefonlara ve internete erişim sunarak, acil durumlarda bağlantı kopmaması için önemli bir adım atacak. Musk, bu sistemin, özellikle şehir merkezlerinden uzak bölgelerde mahsur kalan insanlar için büyük fayda sağlayacağını söylüyor.