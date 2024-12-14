Yenikapı’da 148 bin metrekarelik alan daha!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın duyurduğu Yenikapı Kruvaziyer Limanı projesinde sona yaklaşıldı. Proje kapsamında 148 bin metrekarelik alan doldurulacak.
İstanbul Yenikapı Miting Alanı’nın hemen yanına, Yenikapı Kruvaziyer Limanı projesi geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin bir parçası olan İnceleme Değerlendirme Komisyonu, 14 Ocak’ta projeye ilişkin toplanacak.
8 KRUVAZİYER GEMİSİ
Liman kapsamında yıllık 2 milyon 700 bin yolcu kapasiteli 36 bin 800 metrekarelik yolcu salonu yapılacak. 223 bin 100 metrekarelik alanda da 8 kruvaziyer gemisi büyüklüğünde alan inşa edilecek. Kruvaziyer limanının karayolu ve raylı sistem bağlantıları da olacak. Bunun yanında 940 milyon 500 bin TL harcanacağı belirtilen proje, yap-işletdevret modeliyle ihale edilecek. Proje kapsamında inşaat çalışmalarının 24 ayda tamamlanması planlanıyor. İhalenin ise henüz tarihi belli değil.
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