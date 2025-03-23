DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan Yenikapı'daki nevruzdan seslendi: 16 milyonun iradesi hapsedilemez

Yayınlanma: 23.03.2025 - 16:01

Güncelleme: 23.03.2025 - 17:21

İstanbul Yenikapı Meydanı'nda DEM Parti'nin çağrısıyla Nevruz kutlaması düzenlendi.

Kutlamada, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına destek açıklamaları yapıldı; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve DEM Parti belediyelerine kayyumların atanması kınandı.

ÖZEL'İN NEVRUZ MESAJI PROTESTO EDİLDİ

Yenikapı meydanında nevruz için bir araya gelenlerden CHP lideri Özgür Özel'in gönderdiği mesajın okunmasını çalarak engelleyenler olduğu görüldü.

DEMİRTAŞ RESİMLERİ TAŞINDI

Binlerce kişinin toplandığı alanda 8,5 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da resimleri taşındı.

BAKIRHAN: İMAMOĞLU VE ARKADAŞLARININ YANINDAYIZ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan konuşmasını önce Kürtçe, ardından Türkçe yaptı.

Bakırhan yurttaşları selamladıktan sonra, "Nevruz onurlu bir barışa, demokrasiye, özgürlüğe vesile olsun" dedi.

"2025 Nevruz'u bizim için tarihi önemdedir" diyen Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü Sayın Öcalan tarihi bir çağrıyla tekçi, inkarcı, Kürdü reddeden, Alevilerin eşit yurttaşlık hakkını tanımayan bu sisteme, 'Değiş, dönüş, demokratikleş, Türkiye'de yaşayan bütün halklar ve inançlar demokratik bir zeminde eşitçe, kardeşçe yaşasın' dedi.

"Öcalan'ın demokratik toplum çağrısı 85 milyonu ilgilendiriyor. Demokratik toplum çağrısında Alevi var, kadın var, genç var, emekçi var, ezilen var, Türkiye'de yaşayan 85 milyonun özgürlüğü var."

Bakırhan, 2025 yılının "değişimin yılı" olmak zorunda olduğunu belirtti:

"Ülkeyi yönetenler değişmek zorundadır. Kayyumlarla, gözaltılarla, tutuklamalarla artık halkın iradesini gasp ederek kimse bir yere varamaz."

''HALK OYUYLA SEÇİLMİŞ İRADE HAPSEDİLEMEZ''

Bakırhan, İmamoğlu'nun tutuklanmasına da tepki gösterdi:

"AKP vesayet diyerek iktidara geldi. Ama şimdi yargı vesayetiyle kürdü, aleviyi, muhalefeti susturmaya cezaevine göndermeye çalışıyor. Bu yol değil, bu yol bir yere çıkmaz, manipülasyonlarla, gizli tanık beyanlarıyla 16 milyonun iradesi hapsedilemez. Onun için bir kez daha bu yargı darbesini kınadığımızı, eleştirdiğimizi; en başta siyasi tutsaklar olmak üzere İmamoğlu ve arkadaşlarının da bir an önce serbest bırakılmasını dile getiriyoruz. Operasyonel siyaset bu ülkeye kaybettirdi. Türkiye, üç-beş günde yüzde 3 fakirleşti. Uluslararası kamuoyunda Türkiye antidemokratik, halkın iradesine kayyım atayan bir ülke olarak geçiyor. Siyasi ikbaliniz için halkın iradesiyle oynamaktan vazgeçin diyoruz ve bu yargı darbesini kınadığımızı belirtmek istiyorum."