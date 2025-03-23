İmamoğlu'nun hakkında çıkan kararın ardından... MHP'den 'tutuklama' açıklaması!

Yayınlanma: 23.03.2025 - 15:40

Güncelleme: 23.03.2025 - 15:50

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'yolsuzluk' iddiasıyla tutuklama kararı verilmesinin ardından bir açıklamada bulundu.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'tutuklama' tanımına yer vererek şunları kaydetti:

"Tutuklama, yargılama sürecinin sıhhati ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak kısıtlanmasıdır.

Katalog suçlarda, kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin varlığı tutuklama nedenidir. Bazı siyasi partiler bilinçsizce karşı çıkmış ancak yapılan yargı reformlarıyla tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir."