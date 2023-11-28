Yenikapı'da panik anları: Tekne alev alev yandı

Yayınlanma: 28.11.2023 - 11:05

Güncelleme: 28.11.2023 - 11:05

İstanbul'un Fatih ilçesi Yenikapı sahildeki teknede saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, bir süredir teknede yaşayan Kemal Aksu kahvaltı hazırlamak için tüpteki ocağı yaktı.

Ocaktan çıkan ateşin yatağa sıçramasıyla tekne bir anda alev aldı. Yangının büyümesiyle kendinı dışarı atan Aksu, olaydan yara almadan kurtuldu.

Alevleri gören çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan tekneyi kısa sürede söndürdü.

Aksu ise battaniyeye sarılarak itfaiye ekiplerinin teknedeki yangını söndürme çalışmalarını izledi.

"HER ŞEYİMİZ YANDI"

Yanan tekneden kendisini son anda dışarı atan Kemal Aksu, "Yangın tüpten çıktı. Yatağa sıçradı sonra tekne yandı. Ben teknede kalıyordum. Her şeyimiz yandı" dedi.