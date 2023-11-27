Kadıköy'de 5 katlı binada yangın!

Yayınlanma: 27.11.2023 - 16:27

Güncelleme: 27.11.2023 - 16:27

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Yenisahra Mahallesi Şeker Çıkmazı Sokak'ta saat 12.00 sıralarında 5 katlı binanın giriş katındaki depoda yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine bina sakinleri panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri önce deponun arka penceresinden alevlere müdahale etmeye çalıştı. Daha sonra depo kapısı açılarak duman tahliye edildi. Depoda bulunan 5 adet tüp de dışarı çıkarıldı.

Bina ve mahalle sakinleri, yangının binada kayınvalidesi oturan Ercan A. tarafından çıkarıldığını iddia etti. Bina sakinleri, Ercan A.'nın binada huzursuzluk yarattığını ve tehditler savurduğunu da söyledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"KENDİSİ BURADA OTURMUYOR"

Bina sakini Zeki Bulut, "Buraya geliyor, küfürler ediyor. Kapıları camları kırdı, yaktı. 'Evi yakacağım'dedi. Kayınvalidesi İzmit'e gitti, aldı götürdü korkudan. Damadı oluyor, kayınvalidesi burada oturuyor. Kendisi burada oturmuyor. İtfaiye çağırdık. Sürekli rahatsız ediyordu. 'Asacağım, keseceğim, öldüreceğim sizi' diyordu." şeklinde konuştu.

"BİZİM BİNAMIZI YAKMIŞ"

Bina sakinlerinden Talat Işık ise, "Cumartesi gününden beri bu arkadaş, karısını da tehdit ediyor, mahalleye de zarar veriyor. Bugün de gelmiş bizim binamızı yakmış. İçeride 3 tane tüp var. Bizim evimiz de yandı. Bizi de tehlikeye attı. Ben de alelacele çıktım çorapsız. Bina tahliye edildi. Kimse kalmadı korkudan" dedi.