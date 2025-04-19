‘Yenişehir’ işgaliKanal İstanbul’un çalışmaları başlamadı ama iktidar eliyle bölgede yapılaşma arttı:

Yayınlanma: 19.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.04.2025 - 04:13

Uzmanların, siyasilerin ve yaşam savunucuların karşı çıktığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise “çılgın proje” olarak tanıttığı “Yenişehir Kanal İstanbul Projesi” çalışmaları sürüyor. İktidarın ısrarla “Gündemimizde yok” sözlerine karşın bölgede yapılaşma çalışmaları hızlandı.

AKP’li belediyeler satış yaparken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise verimli tarım arazilerini ranta açtı. Yenişehir adı altında inşa edilen yapılar, yandaşlara verildi.

44 MİLYAR TL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi’nin Kanal İstanbul güzergâhındaki 14 ihalesi 17 Aralık 2024 ve 31 Ocak 2025 tarihleri arasında sonuçlandı. Buna göre geçen yıl başlanan ve yavaş yavaş tamamlanan ihalelerden 14’ünün toplam sözleşme bedeli 27 milyar 723 milyon 742 bin TL olarak kayıtlara geçti. Bu ihalelere ek olarak TOKİ geçen günlerde de birçok ihalenin sonuçlandığını açıkladı.

Sazlıbosna mevkisinde yapılması planlanan yedi işin ihalesinin de toplam bedeli 16 milyar 449 milyon 512 bin TL oldu. Bu şekilde son zamanlarda sonuçlanan ihaleler 44 milyar 173 milyon 254 bin TL’ye ulaştı. Hem AKP’li belediyeler hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgeden hiçbir zaman elini çekmedi. AKP’li Arnavutköy Belediyesi bölgedeki çok sayıda taşınmazı satışa çıkardı. Geçen haftalarda belediyenin Boğazköy, Bolluca, Durusu ve Hadımköy’deki imar durumu konut ve sanayi alanı olarak değişen taşınmazların toplam bedeli 560 milyon 311 bin 270 TL olarak kayıtlara geçti. Bir başka AKP’li belediye Başakşehir de belediyeye ait arazileri bu dönemde satışa çıkardı. 2024’ten bu yana proje güzergâhında kamu eliyle satışa çıkan arsaların bedeli 5 milyar TL’ye yaklaştı. İmamoğlu’nun mesajı Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’a ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu’nun açıklamasında, “Yokluğumu fırsat bilip ‘Kanal İstanbul’ denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa Yakası’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere.