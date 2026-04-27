Yer Adana... 21 yaşındaki epilepsi hastası düştüğü nehirde hayatını kaybetti

27.04.2026 09:13:00
DHA
Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen epilepsi hastası olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Ali Yalçınkaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi.

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Ali Yalçınkaya, henüz bilinmeyen nedenle Seyhan Nehri’ne düştü.

Kısa sürede suda gözden kaybolan genci fark eden yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ile su altı polisi dalgıç ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ekiplerin nehirde yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Yalçınkaya, nehir kenarındaki sulama kanalında bulundu. Sudan çıkarılan Yalçınkaya, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Ancak Yalçınkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yalçınkaya’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

