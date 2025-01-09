Yer Adana... İlkokul öğrencileri zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!

Adana'nın Feke ilçesinde ilkokul öğrencisi 22 çocuk, gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğretmenleri tarafından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan öğrencilerin, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yer Adana... İlkokul öğrencileri zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 19:58

Adana'nın Feke ilçesindeki Süphandere İlkokulu'nda mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 22 öğrenci, öğretmenleri tarafından Feke Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrenciler, yapılan kontrolün ardından gözlem altına alındı.

Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, okulda dağıtılan yemeklerden numune alındığı bildirildi.

Öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.


Etiketler: #Adana #ilkokul #Zehirlenme

İlgili Haberler

Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 15 öğrenci hastanelik oldu!

Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 15 öğrenci hastanelik oldu!
Mersin'de 'kimyasal madde zehirlenmesi' iddiası: 2 çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu!

Mersin'de 'kimyasal madde zehirlenmesi' iddiası: 2 çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu!
Denizli'de sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen kişi öldü

Denizli'de sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen kişi öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler