Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 15 öğrenci hastanelik oldu!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 15:29

Güncelleme: 09.01.2025 - 15:39

Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı Çökekler Mahallesi'nde bulunan Şehit Fatih Kemal Yarar İlkokulu’nda öğrenim gören 15 öğrenci, okulun yanında bulunan lokantada tavuk döner yedi. Bir süre sonra kusma ve bulantı şikâyetleri yaşayan öğrenciler, çeşitli hastanelere götürüldü.

Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.