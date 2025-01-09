Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 15 öğrenci hastanelik oldu!

Adapazarı ilçesinde okul yanında bulunan lokantadan tavuk döner yiyen 15 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 15 öğrenci hastanelik oldu!
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İHA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 15:29

Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı Çökekler Mahallesi'nde bulunan Şehit Fatih Kemal Yarar İlkokulu’nda öğrenim gören 15 öğrenci, okulun yanında bulunan lokantada tavuk döner yedi. Bir süre sonra kusma ve bulantı şikâyetleri yaşayan öğrenciler, çeşitli hastanelere götürüldü.

Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

 


Etiketler: #öğrenci #tavuk döner #Zehirlenme #sakarya

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