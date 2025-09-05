Yer Adana... Sabah işe giden yurttaşlar yol kenarında ceset buldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.09.2025 10:03:00
İHA
Adana'nın Sarıçam ilçesinde 47 yaşındaki bir şahıs yol kenarında çalılıkların arasında ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Adana'nın Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sabah işe gitmek için yola çıkan yurttaşlar çalılıkların arasında hareketsiz yatan bir erkek şahsı gördü.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler 47 yaşındaki M.Ç.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan ilk incelemelerde şahsın vücudunda herhangi bir bıçak veya ateşli silah yarası olmadığı belirlendi. İntihar üzerinde durulan olayla ilgili ceset, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Adana #ceset #ölü bulundu