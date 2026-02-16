Yer: Adıyaman... Asansör boşluğuna düşen 2 kişi yaralandı!

Edinilen bilgilere göre, merkez Turgut Reis Mahallesi'nde bir binanın inşaatında çalışan işçilerin arkadaşları olduğu belirtilen Emir Recepzade ile İbrahim Şurabi, dayandıkları asansör kapısının metalin kırılması sonucu asansör boşluğuna düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanan İran uyruklu 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.