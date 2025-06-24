Yer: Antalya... Ruhsatsız turizm tesisi, 112'nci kez mühürlendi!

Payallar Mahallesi'nde daha önce defalarca mühürlenmesine rağmen yasalara aykırı şekilde işletilmeye devam ettiği saptanan tesise yönelik denetimlerini sürdüren Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mühür bozma nedeniyle bir kez daha işlem yaptı.

İşletmeye gerekli tutanaklar tutulurken, mühürleme işlemi ekipler tarafından yeniden uygulandı.

'MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ'

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, halk sağlığını ve kamu düzenini hiçe sayan ruhsatsız işletmelere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyleyerek, "Defalarca mühürlenmesine rağmen yasa dışı şekilde çalışmaya devam etmesi kabul edilemez. Bu tür ısrarlı ve kasıtlı ihlallere karşı tüm yasal imkanlarımızı kullanıyoruz. Alanya’da kuralsızlığa ve hem halkımızın hem de misafirlerimizin huzurunu bozmaya yönelik uygulamalara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Zabıta ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor" dedi.

Diğer yandan 5 yıldızlı otelde 13 Haziran'da sabah saatlerinde yangın çıkmış, içerideki az sayıda turistin tahliye edildiği yangın, söndürülmüştü. Otelin geçmişte 111 kez mühürlendiği, birden fazla mühür bozma nedeniyle adli işlem yapıldığı ortaya çıkmıştı.