Asker eğlencesinde silahla havaya ateş açtılar

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 11:49

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 13:08

İstanbul'da meydana gelen olayda iddiaya göre, askere gidecek bir şahıs için arkadaşları tarafından eğlence düzenlendi.

Eğlence sırasında aralarından bir kişi silahla havaya defalarca ateş etti. Sokaktaki kutlamanın ardından araçlarla caddeye çıkan şahıslar, otomobil camlarından sarkarak trafiği birbirine kattı.

Yaktıkları meşalelerle yolun ortasında durarak trafiği durduran şahıslar, askere gidecek kişiyi havaya atıp tuttu.

O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden bir yurttaş, "İnsanları niye mağdur ediyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.