Yer: Avcılar... Polisten kaçan şüpheliler park halindeki araçlara çarptı!

Avcılar’da, polisten kaçtıkları iddia edilen 2 kişi, kullandıkları araçla kaza yaptı. Park halindeki 4 araca çarpan otomobilden inen 2 kişi koşarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 17:50
Yer: Avcılar... Polisten kaçan şüpheliler park halindeki araçlara çarptı!
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Feci kaza, saat 14.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre polis ekipleri, 34 YS 1177 plakalı siyah bir otomobildeki 2 kişiye dur ihtarında bulundu.

Ancak otomobildeki kişiler polisin ihtarına uymayıp kaçtı. Polis ekipleri de şüphelilere ait aracı kovalamaya başladı. Otomobil, Fatih Caddesi üzerine geldiğinde ara sokaktan çıkan kamyoneti teğet geçerek yol kenarında park halindeki araçlara çarptı.

Meydana gelen kazada toplam 5 araç zarar gördü. Kazanın ardından hızla otomobilden inen şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Ekipler, şüphelilere ait araçta inceleme yaptı.

ARACINA ÇARPAN ŞÜPHELİYİ KOVALADI

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, şüphelilere ait otomobilin yol kenarındaki araçlara çarpması, şüphelilerin araçtan inerek kaçması, bir şüphelinin yeniden otomobile yönelerek içeriden bir şey aldıktan sonra kaçmaya devam ettiği görülüyor. Kazada zarar gören araçlardan birinin sahibinin kaçan şüpheliyi kovaladığı görülüyor.

"200 BİN LİRA MASRAF VAR DEDİLER"

Kazada şüphelilerin çarptığı araçlardan birinin sahibi olan Hayri Ekinci yaklaşık 200 bin liralık zararları olduğunu ifade ederek, "Uyuşturucu satıcıları, ehliyetsizmiş. Polisten kaçarken 4-5 tane arabaya vurarak gittiler. Biri arabadan telefon ya da silah aldı. Görenler öyle söyledi. Kendi kullandıkları araçla beraber 5 araç hasar gördü. Araçlardan birinde az hasar var ama dördü çok hasarlı. En çok bizim aracımız zarar gördü. Sanayiye götürdük, 200 bin lira masraf hasar var dediler" dedi.


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