Yer: Bağcılar... Çalıştığı eczaneden 150 bin lira çaldı

İstanbul Bağcılar'da M.K. isimli bir kişi, çalıştığı eczanenin kasasından 1 yıl içerisinde farklı tarihlerde toplam 150 bin lira çaldı. M.K.'nin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 10:43
Yer: Bağcılar... Çalıştığı eczaneden 150 bin lira çaldı
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Bağcılar'da bir eczanenin sahibi yıllık cirosunu kontrol ederken 150 bin lira açığı olduğunu fark etti. Bunun üzerine şüphelendiği çalışanı M.K.'yi işten çıkaran eczacı, güvenlik kameralarını da izlemeye başladı.

İLK DEĞİLMİŞ...

Görüntülerde M.K.'nin 1 yıl içerisinde, sık sık kasadan para aldığını fark eden eczacı durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eczanenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, M.K.'nin para çaldığını tespit edince şüpheliyi gözaltına aldı. 

SERBEST KALDI

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan M.K.'nin kasadan para çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına kaydedildi.

Görüntülerde M.K.'nin müşterilerin verdiği paraları kasaya koyduğu sırada kasadan da para aldığı anlar yer alıyor.


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