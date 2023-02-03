İlaç krizine karşı eczanelerden afişli eylem
Samsun’da birçok eczacı camlarına astıkları siyah afişlerle ilaç krizini protesto etmeye başladı.
Kanser ve nöroloji ilaçlarının yanı sıra eczanelerde grip ilacı bile bulunamıyor. Vatandaşları eli boş gönderen eczacılar da ilaç krizini camlarına astıkları siyah afişlerle protesto etmeye başladı.
Samsun’da birçok eczacı eyleme destek verdi. Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, ilaç fiyatlarında yaşanan artışa ve ilaç krizine eczanelere astıkları siyah afişlerle dikkat çektiklerini belirterek çözüm çağrısı yaptı. Afişte şu ifadeler yer aldı:
"KAPATABİLİRİZ"
“Biz eczacılar, uzun bir süredir ilaca erişim sıkıntıları, ilaç yoklukları, artan ilaç fiyat farkları ile mesleğimizin içinde bulunduğu ekonomik darboğaza dikkat çekebilmek için büyük bir mücadele yürütüyoruz. Gelinen bu noktada süreç bizlere eczane kapatma dahil bazı tedbirleri alma sorumluluğunu yüklüyor.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Sessizliğiyle eleştirilmişti: Soylu'dan açıklama
- 'Türk gönüllüler, Ukrayna'ya karşı savaşacak'
- İsviçre Başkonsolosluğu da kapandı
- EYT görüşmesinde gerginlik
- Akşener’den Sinan Ateş’in ailesine ziyaret
- Borsa güne yükselişle başladı
- AKP'de dikkat çeken gerileme
- Gözaltına alınan Metin Uca hakkında yeni gelişme!
- AYM'de başkan belli oldu
- İETT otobüsü durağa girdi: Ölü ve yaralılar var