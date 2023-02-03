İlaç krizine karşı eczanelerden afişli eylem

Samsun’da birçok eczacı camlarına astıkları siyah afişlerle ilaç krizini protesto etmeye başladı.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 04:00
İlaç krizine karşı eczanelerden afişli eylem
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Kanser ve nöroloji ilaçlarının yanı sıra eczanelerde grip ilacı bile bulunamıyor. Vatandaşları eli boş gönderen eczacılar da ilaç krizini camlarına astıkları siyah afişlerle protesto etmeye başladı.

Samsun’da birçok eczacı eyleme destek verdi. Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, ilaç fiyatlarında yaşanan artışa ve ilaç krizine eczanelere astıkları siyah afişlerle dikkat çektiklerini belirterek çözüm çağrısı yaptı. Afişte şu ifadeler yer aldı:

"KAPATABİLİRİZ"

“Biz eczacılar, uzun bir süredir ilaca erişim sıkıntıları, ilaç yoklukları, artan ilaç fiyat farkları ile mesleğimizin içinde bulunduğu ekonomik darboğaza dikkat çekebilmek için büyük bir mücadele yürütüyoruz. Gelinen bu noktada süreç bizlere eczane kapatma dahil bazı tedbirleri alma sorumluluğunu yüklüyor.” 


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